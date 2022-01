Eriksson: "Per lo scudetto l'Inter deve stare attenta al Milan"

Sven-Goran Eriksson, ex tecnico tra le altre della Lazio, ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero in cui ha parlato della Serie A e della lotta scudetto. Eriksson ha detto: “Tornerei ad allenare in Serie A, mi manca e ho avuto delle belle esperienze. Per lo scudetto di quest’anno, l’Inter di Simone Inzaghi deve stare attenta solo al Milan. Il Napoli lo vedo dietro”.