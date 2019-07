Esame Bayern, ma il Milan è un cantiere aperto

Il Milan che affronterà il Bayern nella ICC 2019 è ancora un cantiere aperto. Lo scrive il quotidiano Tuttosport, che osserva come la squadra rossonera sia ancora incompleta. Un solo nuovo acquisto in campo (Theo Hernandez) e tante assenze. Giampaolo si affida alle certezze, come Donnarumma (o Reina) e la coppia di difesa composta da Romagnoli e Musacchio. In attacco, la speranza è che Piatek possa subito sbloccarsi.