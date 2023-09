esclusiva mn - Valenti: "Milan e Inter le più forti del campionato. Mi aspetto un derby spettacolare"

Gianni Valenti, vice-direttore de La Gazzetta dello Sport, ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it a margine della conferenza di presentazione del Festival dello Sport, in programma a Trento dal 12 al 15 ottobre.

Ibrahimovic sarà tra gli ospiti del Festival. Ha promesso di rivelare qualcosa sul suo futuro?

"Sono molto orgoglioso che Ibra abbia accettato di venire al Festival, è uno straordinario campione. Celebreremo tutta la sua carriera, che in tanta parte è una carriera italiana: è giusto celebrarla. Scopriremo Ibra sul palco e lo ringrazio per la partecipazione al Festival".

Tra gli ospiti ci sarà anche Ronaldinho. Leao lo ricorda un po' nel far vivere le partite divertendosi?

"Divertimento sì, poi Leao di strada ne deve fare ancora molto. Ronaldinho è stato straordinario. Poi Leao è sulla buona strada. Ha iniziato bene il campionato, con la 10 ha capito di essere ancora più importante e penso che questa possa essere la stagione della sua definitiva consacrazione".

Che derby si aspetta?

"Mi aspetto una partita spettacolare. Nelle prime giornate di campionato Milan e Inter hanno dimostrato di essere le squadre più forti del campionato, hanno due rose complete e fantastiche, frutto di due situazioni diverse: da una parte il Milan ha fatto una rivoluzione cambiando tantissimo ed è stata una idea azzeccata fino ad oggi, fornendo a Pioli doppi giocatori in ogni reparto, e riuscendo già a giocar bene e a far divertire, mentre l'Inter ha fatto degli innesti importanti come Frattesi, lasciando a Inzaghi una squadra abbondante da Scudetto. Nel derby può succede di tutto, non c'è una favorita".