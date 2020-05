ESPN ricorda un gol di Calhanoglu con l'Amburgo: "Ancora cerchiamo di capire la fisica di questa punizione"

Il profilo Twitter di ESPN ha pubblicato un video di un gol di Calhanoglu risalente al 2014, quando ancora vestiva la maglia dell'Hamburgo. "Stiamo ancora cercando di capire la fisica dietro questo calcio di punizione" ha scritto la nota emittente. Il centrocampista rossonero ha calciato da oltre 40 metri, ingannando il portiere del Borussia Dormund con una traiettoria incredibile.

Still trying to understand the physics behind this free kick 🤯



(via @Bundesliga_EN)pic.twitter.com/QU4pQpipeL