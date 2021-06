Euro 2020, Ungheria-Francia 1-1: Giroud in campo 14 minuti più recupero

Si è conclusa pochi minuti fa la sfida fra Ungheria e Francia, valida per la seconda giornata del gruppo F di Euro 2020. I magiari di Marco Rossi si sono portati in vantaggio verso la fine del primo tempo con Attila Fiola, per poi essere raggiunti al minuto 66 da Antoine Griezmann. Nei francesi, è entrato al 76esimo, senza praticamente incidere, anche Olivier Giroud, obiettivo di mercato del Milan per rafforzare l’attacco.