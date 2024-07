Euro 2024, oggi la finale: ecco chi si gioca il titolo di capocannoniere

vedi letture

Tutto in una notte, novanta minuti per la gloria. Spagna e Inghilterra giocheranno stasera la finale di Euro 2024; una sfida tra due protagoniste attese, che sono arrivate all'ultimo atto superando tanti ostacoli e con merito. Tra i protagonisti assoluti della manifestazione ci sono Harry Kane e Dani Olmo, che con ogni probabilità stasera si contenderanno il titolo di capocannoniere: i due hanno finora segnato tre reti, come diversi altri giocatori. Ecco la classifica marcatori completa:

Mikautadze (Georgia) 3

Kane (Inghilterra)

Olmo (Spagna)

Schranz (Slovacchia) 3

Musiala (Germania) 3

Gakpo (Olanda) 3

Fabian Ruiz (Spagna) 2

Fullkrug, Wirtz e Havertz (Germania) 2

Bellingham (Inghilterra) 2

Marin (Romania) 2

Demiral (Turchia) 2

Embolo (Svizzera) 2