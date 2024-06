Euro 2024: Reijnders in campo 90 minuti, Zirkzee in panchina. Weghorst fa vincere l'Olanda

La prima partita di giornata ha visto il primo rossonero in campo in questi Europei. Si tratta del centrocampista Tijjani Reijnders che ha giocato per 90 minuti nella gara tra la sua Olanda e la Polonia. Il calciatore del Milan è stato senza dubbio tra i migliori in campo tra gli Orange che hanno vinto in rimonta contro i biancorossi orfani di Lewandowski. La nazionale dei Paesi Bassi ha vinto per 2-1 dopo essere andata in svantaggio al sedicesimo del primo tempo in virtù del gol di Buksa.

A poco più di un quarto d'ora dall'intervallo, però, è arrivato il meritato pareggio olandese firmato da Gakpo. Nella ripresa l'Olanda attacca ma il muro polacco sembra invalicabile. A meno di dieci minuti dal termine entra la punta dell'Hoffenheim Wout Weghorst che al primo pallone toccato firma il raddoppio e regala i tre punti al CT Koeman nella gara d'esordio. L'obiettivo di mercato rossonero Joshua Zirkzee, come prevedibile vista la sua convocazione last minute, è rimasto in panchina per tutta la gara.