Euro2020, il ct del Galles Page avverte Italia: "Grande sfida, vogliamo vincere"

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - "Sarà una grande sfida, vogliamo vincere ancora. Non vogliamo arrivare secondi. Non abbiamo rimpianti, abbiamo conseguito 4 punti e ora vogliamo finire nelle prime due posizioni. Se sarà al primo posto, meglio". Così il ct del Galles Robert Page, alla vigilia del match di domani all'Olimpico contro l'Italia. "Probabilmente domani cambieranno 4-5 giocatori - prosegue Page in conferenza stampa - ma l'Italia resta sempre una grande squadra e indipendentemente dai cambi avrà tanta qualità in campo. Ma noi vogliamo arrivare primi, non vogliamo pensare neanche di arrivare secondi. Vogliamo il primo posto. L'Italia è fortissima, attacca in 7 e difende in 3. Servirà scegliere una squadra che potrà vincere la partita". (ANSA).