Euro2020, il tabellone degli ottavi di finale: Italia dal 'lato forte'

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - Fase a gironi ufficialmente terminata e con tutte e 16 le squadre qualificate agli ottavi di finale. Dalle prime (Italia, Belgio, Olanda, Inghilterra, Svezia e Francia) alle seconde oltre alle quattro migliori terze, la fase ad eliminazione diretta può iniziare. Si giocherà da sabato 26 a martedì 29 giugno: ecco il tabellone completo degli ottavi. Si giocheranno da sabato 26 a martedì 29 giugno, appuntamento che inaugura la fase ad eliminazione diretta di Euro 2020. Sono gli ottavi di finale del torneo, incroci che seguono la fase a gironi giunta alla conclusione: all'appello mancava solo il gruppo F che, con due pareggi, ha completato il quadro delle 16 partecipanti sulla strada di Wembley. All'elenco s'iscrivono le prime (Italia, Belgio, Olanda, Inghilterra, Svezia e Francia) e le seconde classificate (Galles, Danimarca, Austria, Croazia, Spagna e Germania) oltre alle quattro migliori terze (Svizzera, Repubblica Ceca, Ucraina e Portogallo). Ecco il tabellone degli ottavi a Euro 2020: Belgio vs Portogallo - Domenica 27 giugno, ore 21, Siviglia Italia vs Austria - Sabato 26 giugno, ore 21, Londra Francia vs Svizzera - Lunedì 28 giugno, ore 21, Bucarest Croazia vs Spagna - Lunedì 28 giugno, ore 18, Copenaghen Svezia vs Ucraina - Martedì 29 giugno, ore 21, Glasgow Inghilterra vs Germania - Martedì 29 giugno, ore 18, Londra Olanda vs Repubblica Ceca - Domenica 27 giugno, ore 18, Budapest Galles vs Danimarca - Sabato 26 giugno, ore 18, Amsterdam (ANSA).