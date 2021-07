Euro2020, l'Inghilterra è la seconda finalista. Battuta 2-1 la Danimarca ai supplementari

Si è appena conclusa anche la seconda semifinale di Euro2020. L'Inghilterra ha avuto la meglio in quel di Wembley sulla Danimarca per 2-1, per effetto della rete di Damsgaard, a firmare l'iniziale vantaggio danese, rimontata dall'autogoal di Kjaer e dal rigore nei supplementari di Kane.

L'Inghilterra sfiderà, dunque, l'Italia nella finale di Wembley di domenica 11 luglio alle 21.