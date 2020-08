Europa League, l'Inter sfiderà il Bayer Leverkusen

Nessuna fatica per il Bayer Leverkusen, Havertz e compagni hanno gestito senza problemi il 3-1 dell'andata. Decisiva la rete di Diaby al 51', abile a sfruttare una buona giocata di Aranguiz. Nessuna reazione significativa da parte dei Rangers: anche sul punteggio in parità gli scozzesi non sono riusciti a costruire azioni pericolose. Lunedì 10 agosto alle ore 21.00 il Bayer Leverkusen sfiderà l'Inter a Düsseldorf per i quarti di finale in gara unica.