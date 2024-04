Europa League, Milan-Roma 0-1: gli highlights del match di San Siro

L'andata dei quarti di Europa League tra Milan e Roma si è conclusa con la vittoria dei giallorossi che hanno espugnato San Siro grazie ad un gol di testa di Mancini al 17'. Prestazione deludente dei rossoneri che hanno comunque sfiorato il pari nel finale con una traversa colpita da Giroud da due passi. Tra una settimana, giovedì 18 aprile, è in programma la gara di ritorno all'Olimpico da cui uscirà il nome della squadra che andrà in semifinale contro una tra Bayer Leverkusen West Ham (ieri sera i tedeschi hanno vinto 2-0 in casa).

Questi gli highlights del match tra Milan e Roma: