Europa League: Pioli: "Milan cresce anche attraverso questo ko"

(ANSA) - MILANO, 05 NOV - "Cresceremo anche attraverso queste partite". Stefano Pioli non fa drammi per la striscia di 24 risultati utili consecutivi interrotta dal suo Milan, sconfitto in Europa League dal Lilla, sette mesi dopo l'ultimo ko, l'8 marzo contro il Genoa, casualmente anche in quel caso alla vigilia di un lockdown per il coronavirus. "Abbiamo incontrato una squadra forte e ci siamo complicati la vita dopo non aver cominciato male la partita. Non siamo riusciti a essere pericolosi come volevamo, e una volta andati in svantaggio abbiamo concesso qualche spazio di troppo", è l'analisi dell'allenatore rossonero, pronto a ripartire "come sempre valutando la prestazione, le cose positive e quelle negative. Per la prima volta dopo tanto tempo saranno più quelle negative, ma abbiamo grande consapevolezza delle nostre qualità. Impareremo anche da questa prestazione". (ANSA).