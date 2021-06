Europei, Azzurri in campo con lo spot per l'Italia del turismo

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - Gli azzurri dell'Italia in campo per promuovere il turismo made in Italy. E' il messaggio che arriva dal video emozionale girato dalla squadra di Mancini e pubblicato sui social dal Ministero del Turismo. "Noi scegliamo l'Italia, e tu?" è il 'claim' dello spot che vede protagonisti tra gli altri gli azzurri Locatelli, Bastoni, Di Lorenzo e Barella impegnati a scegliere per le loro vacanze alcune delle località turistiche principali del Belpaese tra cui le Dolomiti, la Sardegna, la Sicilia e la Costiera. Chiude lo spot il ct Mancini che invita a scegliere vacanze italiane: "Noi giochiamo in squadra con l'Italia del turismo, fallo anche tu" l'invito del tecnico azzurro. (ANSA).