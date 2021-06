Europei, da ieri Azzurri di nuovo a Coverciano per preparare gli ottavi

(ANSA) - FIRENZE, 21 GIU - La Nazionale dopo la mezza giornata libera concessa dal ct Mancini è appena rientrata in treno da Roma a Coverciano dove preparerà la sfida valida per gli ottavi di finale dell'Europeo in programma a Londra il 26 giugno. Gli azzurri si alleneranno da domani pomeriggio fino a giovedì, poi la partenza il giorno dopo per la capitale inglese, prima trasferta di questa competizione per Insigne e compagni che hanno disputato tutti e tre i match della fase a gironi all'Olimpico di Roma. L'obiettivo è recuperare Chiellini e Florenzi, entrambi alle prese con problemi muscolari, per il decisivo impegno di sabato prossimo. (ANSA).