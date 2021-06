Europei: gioia azzurri sui social, sono "Notti magiche"

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - Attraverso i loro profili social gli azzurri hanno commentato la vittoria di ieri contro la Turchia. Si Instagram è un susseguirsi di post e storie. Da Florenzi a Spinazzola, da Immobile a Insigne tutti hanno voluto postare un commento sulla serata di ieri. "Partita inaugurale. Stadio Olimpico. Pubblico sugli spalti. La cornice perfetta per una vittoria perfetta. Grandi ragazzi", scrive Leonardo Spinazzola sul suo profilo Instagram. "Una vittoria meritata davanti al nostro pubblico...ci eravate mancati" è il post di Alessandro Florenzi che poi, in una storia, ha pubblicato il video degli azzurri in pullman dopo la partita che cantano "Notti magiche". Cuori di papà Insigne e Immobile che hanno pubblicato le letterine con i complimenti dei figli per i gol e la vittoria. "Non poteva esserci inizio migliore. Forza @azzurri" scrive Gianluigi Donnarumma. "Fratelli d'Italia" è il post del difensore Giovanni Di Lorenzo. "La maglia della Nazionale addosso. L'Inno urlato a squarciagola. Il pubblico sugli spalti. E una vittoria cercata, voluta e meritata. Avanti così!!!" è invece il post del capitano azzurro Giorgio Chiellini. (ANSA).