Europei, lunedì i convocati per l’amichevole Italia-San Marino

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - Prove generali d'Europeo per la Nazionale, che a due settimane dal debutto con la Turchia in programma l'11 giugno all'Olimpico di Roma, venerdì 28 maggio (ore 20:45) affronterà San Marino alla Sardegna Arena di Cagliari. Sarà l'ultimo test prima delle convocazioni per l'Europeo, dato che entro la mezzanotte di martedì primo giugno Roberto Mancini dovrà ufficializzare la lista dei 26 convocati per il torneo continentale. Il Ct diramerà lunedì 17 maggio le convocazioni per la sfida con San Marino e lunedì 24 maggio gli Azzurri si raduneranno presso il Forte Village di Santa Margherita di Pula (CA). Dopo la gara con San Marino, l'Italia tornerà a radunarsi lunedì 31 maggio e venerdì 4 giugno (20:45) allo Stadio Renato Dall'Ara di Bologna affronterà la Repubblica Ceca nell'ultima amichevole prima dell'Europeo. (ANSA).