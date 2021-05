Europei, Mancini: "Spero che l'Italia faccia divertire"

(ANSA) - SANTA MARGHERITA DI PULA, 27 MAG - "Spero che questa nazionale possa far divertire i tifosi italiani ai prossimi Europei". Lo ha detto il ct della Nazionale, Roberto Mancini, presentando la gara di domani alla Sardegna Arena con il San Marino al terzo giorno di allenamento al Forte Village di Santa Margherita di Pula. "Sta andando tutto molto bene - ha detto - per noi era importante valutare le condizioni le condizioni dei giocatori e valutare tempi di recupero. Poi è chiaro da lunedì sera a Coverciano sarà tutta un'altra cosa". Nazionale squadra che unisce? "Nelle grandi competizioni - ha continuato Mancini - è stato sempre un collante: anche nei momenti difficili ha portato entusiasmo tra la gente". Giocatori turbati dal mercato? "No, sono tranquilli e rilassati: queste cose sono sempre accadute, il mercato coincide sempre con europeo e mondiali: meglio se le situazioni in bilico si risolvono prima. Ma comunque vada siamo di fronte a ragazzi maturi", ha concluso il ct azzurro. (ANSA).