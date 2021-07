Europei, Mourinho: "Donnarumma miglior giocatore del torneo"

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - Si è chiuso domenica l'Europeo che ha visto l'Italia vincere a Wembley in finale contro l'Inghilterra e per Mourinho, che ha commentato la competizione per il Times, è tempo di bilanci. "Chi è stato il migliore? Scelgo sempre un vincitore per il giocatore del torneo, e sono d'accordo con la decisione dell'Uefa di Gianluigi Donnarumma. Non ha commesso un solo errore da portiere e ha fatto la parata decisiva che ha regalato il trofeo all'Italia" ha scritto lo Special One sulle pagine del Times. Poi ha aggiunto: "Per l'Inghilterra premierei Walker, è stato fenomenale dal primo all'ultimo minuto. Non ricordo un suo duello perso. Ha dato un incredibile sicurezza tutta la linea difensiva". (ANSA).