Europei U21, sono 25 gli azzurrini convocati per Irlanda e Romania

(ANSA) - ROMA, 05 NOV - Prima chiamata nell'Italia Under 21 per il difensore dell'Atalanta Giorgio Scalvini e per quello dell'Heracles Almelo, squadra della massima divisione del campionato olandese, Giacomo Quagliata. Sono le due novità tra i 25 azzurrini convocati da Paolo Nicolato in vista delle due prossime gare di qualificazione agli Europei di categoria. Si comincia venerdì 12 a Dublino (diretta Rai2 ore 18.30) contro la Repubblica d'Irlanda. Seconda in classifica con dieci punti, ad una lunghezza dalla capolista Svezia che ha giocato una partita in più, l'Italia cercherà di allungare il passo nei confronti delle due inseguitrici, Montenegro e Irlanda entrambe a quota sette, mentre in penultima posizione c'è la Bosnia con cinque punti e fanalino di cosa il Lussemburgo fermo ad uno. Dopo questo impegno, l'Under 21 sarà ospite martedì 16 allo stadio "Benito Stirpe" di Frosinone dove è in programma l'amichevole con la Romania (diretta Rai2 ore 17.30). Il gruppo si radunerà domenica sera presso il centro di preparazione olimpica di Tirrenia, dove il giorno seguente inizierà la preparazione con due sedute di allenamento quotidiane. Il pomeriggio di mercoledì 10 è prevista la partenza per Dublino. L'elenco dei convocati: Portieri: Marco Carnesecchi (Cremonese), Alessandro Russo (Alessandria), Stefano Turati (Reggina); Difensori: Raoul Bellanova (Cagliari), Riccardo Calafiori (Roma), Andrea Cambiaso (Genoa), Andrea Carboni (Cagliari), Gabriele Ferrarini (Perugia), Matteo Lovato (Atalanta), Kaleb Okoli (Cremonese), Lorenzo Pirola (Monza), Giacomo Quagliata (Heracles Almelo), Giorgio Scalvini (Atalanta); Centrocampisti: Salvatore Esposito (Spal), Nicolò Fagioli (Cremonese), Filippo Ranocchia (Vicenza), Samuele Ricci (Empoli), Nicolò Rovella (Genoa), Iyenoma Destiny Udogie (Udinese); Attaccanti: Matteo Cancellieri (Hellas Verona), Lorenzo Colombo (Spal), Lorenzo Lucca (Pisa), Samuele Mulattieri (Crotone), Roberto Piccoli (Atalanta), Emanuel Vignato (Bologna). (ANSA).