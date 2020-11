Evani "Uniti nelle difficoltà, ragazzi straordinari"

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - "È la nostra cultura, quando ci sono le difficoltà ci uniamo sempre di più. Questi ragazzi sono straordinari": così ai microfoni di Rai Sport il vice del commissario tecnico azzurro, Alberigo Evani commenta la vittoria degli azzurri contro la Polonia in Nations League. "Mancini è soddisfatto - ha aggiunto Evani - lo abbiamo sentito nell'intervallo, è molto contento e ci ha detto che avremmo meritato qualche gol in piu'". Evani ha poi sottolineato la prestazione dei giovani: "Stanno crescendo e giocano come veterani. La Bosnia? Pensiamo una partita alla volta - ha concluso - questa era da vincere, ora dobbiamo recuperare energie per chiudere in bellezza". (ANSA).