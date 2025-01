Evra stronca Mbappé: "Per me non si avvicina lontanamente a Papin. E non osate..."

Patrice Evra ha rilasciato dichiarazioni sull’attaccante del Real Madrid Kylian Mbappé, discutendo se possa essere considerato uno dei migliori giocatori al mondo, durante una recente intervista. L’ex terzino francese non ha risparmiato critiche a Mbappé, sottolineando che il giovane campione non può essere messo allo stesso livello di leggende come Jean-Pierre Papin o Thierry Henry. Evra ha evidenziato come, a suo avviso, il talento di Mbappé sia sopravvalutato a causa del clamore mediatico che lo circonda, piuttosto che per i suoi risultati sul campo.

"Continuate a dire che è il miglior giocatore al mondo o uno dei migliori, ma per me non arriva nemmeno lontanamente al livello di Papin. E non osate mai paragonarlo a Thierry Henry. Mai. Avete visto le prestazioni di Thierry Henry? Avete creato un prodotto. Ne parlate troppo. Mettete le persone su un piedistallo senza che ci siano ancora arrivate", ha affermato Evra a RMC Sport.