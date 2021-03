Ex arbitro Chiesa: "Rigore netto per il Milan. Ecco perchè si è giocato oltre il 95'"

Massimo Chiesa, ex arbitro, ha commentato così il rigore concesso ieri al Mian contro l'Udinese ai microfoni di Calciomercato.com: "Ingiustificate le proteste dell’Udinese per il rigore concesso nel finale al Milan. Su cross di Rebic, Larsen colpisce il pallone con la mano: la spinta di Leao è leggera, non giustifica l’intervento scomposto del giocatore dell’Udinese. Perché si giocava ancora 5 secondi dopo il 95’? Perché nei 5’ di recupero concessi ci sono state due ammonizioni che hanno fermato il gioco e dunque l’arbitro da prassi avrebbe fatto giocare per un minuto in più (30 secondi per giallo). Giusto invece non concedere rigore al 17’ sempre su Kessie per la lieve trattenuta di Arslan ai suoi danni. Kjaer su Llorente all’88’, giusto non concedere il rigore”.