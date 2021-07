Con una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, Giacomo Bonaventura si è complimentato con Gigio Donnarumma per la vittoria ad Euro2020 e il premio di miglior giocatore del torneo. Il centrocampista ex Milan ha postato una foto del portiere della nazionale, prendendone le difese per le tante critiche ricevute e chiaramente dovute alla rottura con i rossoneri.