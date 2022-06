Ex Milan, tanti auguri a Oddo: l'ex terzino compie 46 anni

MilanNews.it

Massimo Oddo oggi compie 46 anni. Nel corso della sua carriera ha vestito anche la maglia del Milan dove ha collezionato 80 partite mettendo a segno anche 2 gol. Oddo con il Diavolo ha avuto la fortuna di vincere 1 Scudetto, 1 Supercoppa Italiana, 1 Champions League, 1 Supercoppa europea e 1 Mondiale per Club. Attualmente, ‘Max’ è l’allenatore del Padova, club che milita in Serie C e con cui ha perso la finale playoff per salire in Serie B contro il Palermo pochi giorni fa. Il Milan ricorda Oddo con un post pubblicato sui profili social.