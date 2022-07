F. Fontana: "Maldini e Massara? Cambiare non sarebbe stato giusto"

MilanNews.it

Nella lunga intervista rilasciata a Tuttosport, Federica Fontana, nota presentatrice e grande tifosa rossonera, ha commentato così il cambio di proprietà al Milan e i rinnovi di Maldini e Massara: "Mi auguro che questa nuova proprietà faccia fare il salto di qualità al Milan. È stato un bell’investimento. E credo che abbiamo voglia di continuare, di non fermarsi. Per Berlusconi nel cercare di vincere c’era anche l’orgoglio personale, qui le dinamiche cambiano ma i successi sono fondamentali per tutti… I rinnovi di Maldini e Massara? Cambiare non sarebbe stato giusto. Una persona non va cambiata se sta facendo bene, al massimo va supportata, aiutata a crescere. Questo Milan è di Maldini, è nato e cresciuto con le sue idee e perderlo sarebbe stato una perdita di valore".