F. Fontana: "Milan, confermarsi sarà ancora più difficile. Voglio tornare a vincere la Champions"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Federica Fontana, nota presentatrice e grande tifosa rossonera, ha parlato così a Tuttosport del suo Milan: "Arrivare in cima è difficile, ma confermarsi lo è ancora di più. Seconda stella o Champions? Per me c’è solo l’Europa. Tornare a vincere la Champions League. Quella è la cosa che più conta. Io vorrei rivedere brillare il Milan nel posto che più merita. Il nostro Dna è in Europa e da nessun’altra parte. Certo vincere oggi, con tante potenze del calcio, non è semplice, ma bisogna provarci… Cosa serve per vincere in Europa? Non vorrei essere venale ma servono i soldi, investimenti importanti per comprare grandi campioni. L’esperienza il Milan ce l’ha, l’allenatore bravo anche, la squadra pure. Va solo migliorata e si può migliorare comprando dei grandi campioni".