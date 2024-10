F.Galli avverte: "Il Milan deve essere di più di Leao!

vedi letture

Serata importante per il Milan che oggi scende in campo per la terza volta in questa stagione in Champions League. I rossoneri sfidano a San Siro il Club Brugge e puntano a conquistare i primi punti di questa stagione in Europa dopo due sconfitte in altrettante partite in avvio contro Liverpool e Bayer Leverkusens. Necessaria dunque una vittoria per non complicarsi ulteriormente il cammino. Di questo ha parlato Filippo Galli ospite negli studi di Milan Tv nel pre gara.

Le parole di Filippo Galli su Rafael Leao: "Rafa torna e giustamente gli è stato dato un turno di riposo dopo le Nazionali e il Milan ne è uscito indenne. Adesso è chiamato a una prestazione di alto livello: quando lui e Theo fanno Leao e Theo sappiamo quanto il Milan sia pericoloso. Lo attendiamo. Molto spesso non ci soddisfa ma il MIlan deve essere di più di Leao".