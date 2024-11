F. Galli: "Camarda per Fonseca è un giocatore da prima squadra"

Filippo Galli, ex difensore del Milan e ancora legatissimo e tifosissimo dei colori rossoneri, è stato intervistato nel corso del weekend da Tuttomercatoweb.com e ha parlato a 360 gradi dei diversi temi legati al mondo del Diavolo: dalla situazione attuale, a quella dei ruoli di Fonseca e Ibrahimovic, passando anche da qualche battuta sulle giovani promesse del club. Le dichiarazioni.

Condivide il modo in cui il Milan sta gestendo Camarda?

"Quando si ha la Primavera, una squadra di C... È chiaro che il ragazzo possa entrare in una fluidità di passaggi tra una categoria e l'altra. Il club mira a fargli fare minutaggio, un percorso formativo e non c'è miglior momento della partita. Camarda mi sembra che per Fonseca sia ormai completamente un giocatore da prima squadra, è da considerare un'opzione per il ruolo di titolare. A me sembra sia pronto, ma devono essere tutti convinti".