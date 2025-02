F. Galli: "Il Milan, per la partita da squadra nel derby e il bel mercato, arriva bene contro la Roma"

Il Milan questa sera a San Siro, alle ore 21, affronta la Roma per la gara valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. Una vittoria garantirebbe il posto nella semifinale della competizione contro la vincente di Inter-Lazio. Nel pre partita di Milan Tv è intervenuto come ospite e opinionista l'ex calciatore rossonero Filippo Galli.

Queste le sue parole sulla partita: "Partita difficile che ci vede arrivare da un derby finito 1-1 negli ultimi istanti: io credo che, sia per come è arrivato con la squadra che ha giocato da squadra, sia per il bel mercato dei giorni successivi, arriviamo bene alla partita contro la Roma. Un quarto di finale che potrebbe aprire la strada per altri due derby: dobbiamo stare concentrati sulla sfida di questa sera, partita che nasconde qualche insidia per la bravura di Ranieri. Stasera la Roma tiene alla Coppa Italia, giocherà tante carte".