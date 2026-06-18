F. Terracciano racconta il primo allenamento con Modric: "Siamo rimasti tutti a bocca aperta"

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Filippo Terracciano, terzino di proprietà del Milan che ha giocato quest'anno in prestito alla Cremonese, ha raccontato il primo allenamento con Modric

Filippo Terracciano, intervenuto a "Tutti Teorici", ha raccontato il primo allenamento che l'estate scorsa ha fatto al Milan con Luka Modric: "Mi sono goduto tre giorni con Modric prima di andare di andare via (in prestito alla Cremonese, ndr). Il tocco di Modric è incredibile. Dopo il primo allenamento ho chiamato mio papà per raccontargli tutto quello che aveva fatto Modric.

A fine allenamento c'erano i difensori che facevano un lavoro e gli attaccanti un altro lavoro. Modric stava lavorando con gli attaccanti, c'erano lui, Ricci e Jashari che anche lui era appena arrivato. Il mister gli passava la palla, l'attaccante andava in profondità e il centrocampista doveva mettere la palla all'attaccante. Parte Ricci e dico: 'Bel piede'. Stessa cosa dopo Jashari: 'Bella palla'. Poi arriva Modric e inizia calciare con l'esterno destro e poi quello sinistro, tutte palle perfette. Noi giocatori eravamo tutti lì a guardare e siamo rimasti tutti a bocca aperta".