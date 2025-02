Fabbian fa assist di mano, il VAR non può intervenire con l'overrule: cosa dice il regolamento

Il Milan perde a Bologna e, tanto per cambiare, lo fa tra tantissime polemiche. Le forti proteste dei rossoneri arrivano sul pareggio di Castro ad inizio ripresa, quando il centravanti rossoblu insacca da pochi passi, dentro l'area di porta. L'assist per l'argentino è di Fabbian, che la fa carambolare sui piedi del compagno con un tocco di polso. Dopo un check al VAR la rete viene convalidata.

Fino a qualche anno fa il gol sarebbe stato annullato con overrule (sala VAR che prende la decisione senza On Field Review dell'arbitro, ndr), ma dalla stagione calcistica 2021/22 dall'IFAB sono arrivate altre indicazioni e la regola è cambiata. Ora il tocco di mano involontario che porta un compagno di squadra a segnare un gol o ad avere un'occasione da gol non sarà più considerato da annullare con overrule: qui si spiega l'impossibilità del VAR di intervenire in questo modo. Se invece fosse stato direttamente Fabbian a segnare la rete sarebbe stata sicuramente annullata.

La regola recita: "È fallo di mano, se un giocatore: [...] fa gol nella porta avversaria: direttamente con le mani/braccia, anche se accidentalmente, anche da parte del portiere; o immediatamente dopo che il pallone ha toccato, anche se in modo accidentale, le sue mani/braccia". Nessuna menzione quindi di un assist per un compagno.

Stona comunque il fatto che l'assist di Fabbian arrivi con un tocco di polso: non ci fosse stato il tocco di mano la palla non sarebbe mai arrivata al compagno. Il protocollo VAR è stato applicato, la valutazione sulla punibilità del tocco in sé invece lascia con qualche interrogativo: è un episodio che va valutato come un "normale" fallo di mano ed è abbastanza lampante come il centrocampista cerchi di aggiustarsi al meglio il pallone con il movimento del braccio.