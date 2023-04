Fanatics compra Epi: l'accordo include le licenze con Milan e altri club italiani

Fonte: bloomberg.com

Fanatics Inc. sta acquistando l'azienda italiana di merchandising sportivo Epi e sta aggiungendo accordi con diverse squadre di calcio di Serie A per espandersi all'estero.

Epi, che è strettamente detenuta dal management e dal fondo di private equity Industry 4.0 del Gruppo Quadrivio, ha generato vendite per oltre 50 milioni di dollari nel 2022, secondo quanto riferito da una persona che ha familiarità con la questione e che ha chiesto di non essere nominata perché le informazioni sono private. I termini finanziari dell'accordo non sono stati resi noti.

L'espansione internazionale è un fattore di crescita fondamentale per Fanatics, che si sta spingendo in nuovi mercati in Europa e in Asia dopo essersi limitata per anni a campionati statunitensi come la Major League Baseball e la National Football League. È considerata una possibile candidata a un'offerta pubblica iniziale dopo aver raccolto fondi per una valutazione di 31 miliardi di dollari l'anno scorso.

L'attività di Epi sarà rinominata Fanatics Italia sotto la guida dell'amministratore delegato Lorenzo Forte e tutti gli oltre 150 dipendenti continueranno a lavorare. La direzione di Fanatics prevede di ampliare lo staff con la firma di nuovi accordi con le squadre e l'ingresso in altri sport del Paese, come il rugby e le corse automobilistiche. Nell'ambito dell'accordo, Fanatics acquisirà anche il rivenditore di calzature e abbigliamento Pitch Football Store.