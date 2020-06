Femminile, Brunelli: "Che emozione Milan-Juve, i gol all'ultimo ti fanno esplodere di gioia"

Intervistata ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, Gaia Brunelli, giornalista di Sky Sport, ha parlato della situazione del calcio femminile: "Ieri sono emerse distanze tra le varie squadre della Serie A Femminile: ogni società ha un suo pensiero indipendente, ed esprime ragioni differenti. Milan e Juventus hanno già ricominciato ad allenarsi dopo aver fatto i test, il Sassuolo invece ha fatto solo questi ultimi. Ci sono poi squadre come Orobica, Pink Bari, Tavagnacco, che hanno problemi ulteriori: manca loro una struttura sanitaria cui appoggiarsi gratuitamente o con un forfettario. Quei soldi proposti dalla Federazione servivano ieri, non domani, e il fatto che si tergiversi fino a lunedì è perché ci sono pensieri profondamente differenti. Abbiamo anche il problema degli infortuni, e figuriamoci che se questo problema ce l'hanno i grandi professionisti, lo avranno anche le donne. Non bisogna pensare al presente ma al futuro, a dare garanzie, con realtà come Napoli e Lazio che avrebbero strutture e solidità che risalirebbero dalla B... Sceglierei di pensare all'inizio del prossimo campionato

Su Milan-Juve: "Come emozioni direi Milan-Juve: i gol arrivati agli ultimi istanti ti fanno esplodere di gioia, a prescindere da quale sia il colore che tifi".