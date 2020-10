Femminile, la squadra di Ganz verrà presentata a San Siro prima di Milan-Spezia

Sul proprio sito ufficiale il Milan ha comunicato una notizia riguardante la squadra femminile. La formazione di Maurizio Ganz, impegnata lunedì sera a San Siro nell'importantissima gara contro la Juventus, sfilerà domani sera allo stadio Meazza prima della gara tra Milan e Spezia. Questo il contenuto del comunicato: "Mancano due giorni a una partita storica, oltre che dal grande sapore agonistico. Milan-Juventus di Serie A femminile si giocherà lunedì 5 ottobre, alle 20.45, nella splendida cornice di San Siro. Ma già da domani, domenica, le ragazze prenderanno confidenza con lo stadio che le ospiterà per la sfida. A pochi minuti dal kick off di Milan-Spezia, infatti, la Prima Squadra femminile verrà presentata ufficialmente. Le calciatrici e Mister Ganz saranno chiamati "all'americana" e sfileranno lungo il primo anello arancio indossando la nuova divisa Harmont&Blaine.

Una piccola anticipazione per assaporare quello che sarà l'ingresso sul terreno di gioco della squadra il giorno successivo: Milan-Juventus, un grande appuntamento per il calcio italiano. Lo speaker ufficiale sarà sempre Gegio che saprà accogliere capitan Giacinti e compagne con la giusta carica. La gara, come per le gare casalinghe della Prima Squadra maschile, sarà disponibile anche in audiodescrizione su acmilan.comper i tifosi ipovedenti. A San Siro saranno presenti anche le squadre femminili del Settore Giovanile rossonero."