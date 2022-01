Fernandes su Leao: "È uno dei '99 più forti in circolazione. Per me Rafa è un numero 9"

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport Tiago Fernandes, allenatore delle giovanili dello Sporting Lisbona ai tempi di Leao, ha parlato del portoghese. Queste le sue parole: “Può arrivare a 15 gol. È uno dei ‘99 più forti in circolazione. A gennaio 2020 ho parlato con Pioli a Milano e gli ho detto che per me Rafa è un numero 9. Il suo ruolo ideale. Oggi fa l’esterno, è vero, ma davanti potrebbe essere devastante. Velocità, movimenti giusti, gran tiro…”.

Su Leao da 9.

“Dipende dal sistema. Lo vedo bene con Ibra. Con quel dribbling è come schierare un uomo in più…”.