Ferrante: "Giampaolo preparato ma è troppo chiuso"

Marco Ferrante, intervenuto a TMW Radio, si è espresso sull'ex tecnico rossonero Marco Giampaolo: "Conosco molto bene il personaggio e il suo valore. Per me è stato quasi uno dei migliori che abbia mai avuto. Allenatori come lui nei club di prima fascia hanno delle difficoltà, questo è successo anche con Gasperini. Per esempio non è successo con Allegri, quando dal Cagliari è andato alla Juventus. Questo dipende dal carattere con cui uno si pone davanti ai calciatori importanti. Giampaolo è molto preparato, legge benissimo la partita, ma secondo me ha un limite, se così si può chiamare, che è troppo chiuso".