Ferrè elogia Allegri: "La sua grande forza è la capacità di migliorare i giocatori, non tanto nella tecnica quanto nel pensiero"

Nel corso del consueto appuntamento con uno dei podcast di Cronache di Spogliatoio, Stefano Ferrè si è soffermato su Massimiliano Allegri elogiandolo sotto diversi aspetti, sia tecnici che mentali:

"Il 15 è un numero chiave, i punti in più che ha fatto il Milan con Allegri. Io credo che la grande forza di questo allenatore sia la capacità di migliorare i suoi giocatori, non tanto nella tecnica quanto nel pensiero. Il fatto di vedere Saelemaekers così più alto proprio con il Lecce per tenere schiacciato gli avversari per tenerlo largo e prendere spazio, sono letture che Allegri fa fare al suo giocare.

La volontà di chiedere un aiuto a un centrocampista quando Modric viene costantemente marcato ad uomo, quindi abbassa un altro facendogli fare l'alternativa al play. Ci sono una serie di cose che vedo fare al Milan che mi danno l'idea di una squadra che è diventata intelligente. Il Milan mi sembra una squadra intelligente, che sa stare nella partita. È impossibile che Allegri non curi la tattica, è attentissimo. Magari non nel racconto, ma nell'intensità del pensiero della sua squadra devi per forza curarla in qualche modo".