Ferrero all’attacco: "Allo stadio così non ci viene nessuno"

Ospite de L'aria che tira su La7, il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero ha chiesto a gran voce la riapertura degli stadi: "Lo stadio è aggregazione, socialità, sport, sfogo. Io ho la gradinata da quattromila posti e non vengono perché sono ottomila. Al cinema vanno tutti insieme in macchina, poi uno va in fila quattro e l'altro in fila otto. Ma che siamo su Scherzi a Parte? A noi del calcio dicono che paghiamo un calciatore quattro milioni, però poi ci paghiamo anche le tasse".