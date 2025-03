Feyenoord, Bosschaart torna a San Siro da tifoso: "Bello essere di nuovo a Milano: l'Inter non è stata migliore di noi"

Il Feyenoord fa visita all'Inter nel match delle 21 che vale l'accesso ai quarti di finale di Champions League: si riparte dal 2-0 per la squadra di Simone Inzaghi maturato al De Kuip all'andata.

E anche l'allenatore Pascal Bosschaart torna a San Siro, dopo aver affrontato e superato il Milan di Sergio Conceicao ai recenti playoff in qualità di tecnico ad interim, ma stavolta lo fa nelle vesti di tifoso, dopo aver lasciato la panchina a Robin Van Persie ed essere tornato ad allenare la formazione Under 21 del club: "È davvero bello essere di nuovo a Milano" - le sue parole raccolte da Voetbal International - "Tuttavia è diverso dall'ultima volta. Adesso sono piuttosto nervoso, l'ultima volta ero concentrato solo sulla competizione". Bosschaart si dice poi fiducioso per il match di stasera: "Credo davvero in un buon risultato. Penso proprio di sì. L'Inter non è stata molto migliore di noi, ma è stata molto forte in difesa. Ma se riesci a segnare un gol nel primo tempo, allora può essere una grande serata".