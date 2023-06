FIFA 23, Leao, Tonali e Theo nel TOTS della Serie A di FIFA 23

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come di consueto, al termine dei rispettivi campionati, EA Sports ha pubblicato i vari TOTS (Team of the Season) per la modalità Ultimate Team di FIFA 23, il famoso videogioco calcistico prodotto e pubblicato dalla casa canadese. Nella squadra della stagione della Serie A ci sono ben quattro rossoneri: Leao, che ha l'overall più alto di tutta la squadra (97), Theo Hernandez (94) 3 Sandro Tonali (92). Da oggi sono tutti disponibili nei vari pacchetti della modalità FUT.