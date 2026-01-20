Fifa, aggiornato il ranking dopo la Coppa d'Africa: l'Italia è 13esima

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - La Fifa ha aggiornato il ranking delle nazionali all'indomani della chiusura della Coppa d'Africa, con le finaliste Senegal e Marocco che hanno fatto significativi passi in avanti apportando novità nella top 10 e nelle posizioni di immediato rincalzo, con l'Italia che di conseguenza è scesa dal 12/o al 13/o posto, scalzata proprio dai Leoni del Teranga, che erano 19/i. Il Marocco, pur sconfitto entra tra le migliori dieci, al n.8, posizione migliore della sua storia con un balzo di tre. In caso di vittoria ieri a Rabat, la nazionale del ct Walid Regragui avrebbe scosso anche le posizioni più vicine al vertice, che resta immutato con la Spagna in testa davanti ad Argentina e Francia. Appena giù dal podio resta l'Inghilterra, seguita da Brasile, Portogallo e Olanda. L'ascesa del Marocco ha invece penalizzato il Belgio (9/o, -1), la Germania (10/, -1 posizione) e la Croazia (11/a, -1), mentre quella del Senegal ha fatto slittare indietro di una posizione oltre all'Italia anche Colombia, Stati Uniti, Messico, Uruguay, Svizzera e Giappone, che occupano nell'ordine le posizioni dalla 14/a alla 19/a.

Alla 20/a, resta fermo l'Iran. La Nigeria, medaglia di bronzo in Coppa d'Africa (ora 26/a), e il Camerun, giunto ai quarti (ora 45/o), hanno entrambi guadagnato ben 12 posizioni. Passi avanti consistenti anche per l'Algeria (28/a, +6 posizioni), l'Egitto semifinalista (31/o, +4), la Costa d'Avorio (37/a, +5 posizioni) e la Repubblica Democratica del Congo (48/a, +8). (ANSA).