Chinellato: "Il Milan fa avanti tutta sul progetto Nba: Ibra e Cardinale hanno spiegato il progetto"

vedi letture

Davide Chinellato, corrispondente per La Gazzetta dello Sport a Londra, ha raccontato cosa è successo ieri all'evento organizzato per presentare il progetto Nba Europe: "Il Milan fa avanti tutta sul progetto Nba. Così tanto che Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic ieri sono saliti sul palco di un meeting a Londra in cui la lega Usa e Fiba, il governo del basket mondiale, hanno spiegato a 250 persone (una platea di squadre interessate, compresa l’Olimpia Milano oltre a grandi potenze calcistiche come Real, Barça e Manchester City, potenziali investitori e partner commerciali come Amazon e Nike) i dettagli e l’appeal di questo nuovo progetto, che dovrebbe partire nell’autunno 2027 con franchigie permanenti in 12 città, comprese Roma e Milano. Proprio quella che il Milan vorrebbe controllare.

«Sono convinto che se l’Nba arriva con un’idea e un modello di business e la combina coi tifosi europei, nasca la partnership perfetta - ha detto Ibra, secondo fonti presenti all’evento -. È il motivo per cui siamo qui: per renderla magica e di successo. E perché ci crediamo». Cardinale è andato oltre: «Penso che avrà un successo incredibile: se lo facciamo bene, potrà trasformarsi in una delle cose migliori mai capitate allo sport». Il progetto, che entro marzo potrebbe ricevere luce verde, non è solo una lega sportiva: coinvolge anche arene e impatto sulla comunità. E il Milan in questo vuole esserci, da solo o con l’Olimpia".