Champions League, i Gunners espugnano San Siro: Inter-Arsenal 1-3
MilanNews.it
Finisce 1-3 il big match di Champions tra Inter e Arsenal. Inglesi che passano in vantaggio con il gol di Gabriel Jesus che però vengono subito recuperati dai nerazzurri con il gol di Sucic. Primo tempo che si chiude con i Gunners in vantaggio 2-1 che diventerà poi 3-1 nel finale con un super gol del subentrato Gyokeres. Arsenal che rimane a punteggio pieno in Champions League a 21 punti e nerazzurri che invece restano a quota 12.
TABELLINO
INTER-ARSENAL 1-3
10' Gabriel jesus
18' Peter Sucic
31' Gabriel Jesus
84' Gyokeres
Pubblicità
News
Sarri attacca il mercato: "Vediamo chi viene e basta, l'importante è che non si dica che arrivi un giocatore che ho chiesto io"
Chinellato: "Il Milan fa avanti tutta sul progetto Nba: Ibra e Cardinale hanno spiegato il progetto"
Nuova rivoluzione in arrivo. Il ruolo di Calvelli. Mancanza di rispetto: ha ragione Allegridi Antonio Vitiello
Le più lette
1 Guidi rivela: "Nel chiuso dello spogliatoio, pur restando ufficialmente un tabù, più di qualcuno fa il pensiero allo Scudetto"
4 Il preparatore a Maignan: "Ascoltami, cosa fondamentale: stai nel presente, stai focalizzato su questo momento, stai concentrato sulle tue cose e solo sulla partita"
Primo Piano
Il discorso a Maignan, Modric allenatore, la voglia di Fullkrug e la rabbia di Allegri: i retroscena dal Bordocam di Milan-Lecce
Pietro MazzaraCiao Papà: grazie a tutti per la vicinanza e l'affetto. Max logora chi vive su Saturno
Andrea LongoniIl Milan c'è, ma Allegri deve cambiare alcune cose. Maignan, Rabiot e la strada dei campioni
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com