Champions League, i Gunners espugnano San Siro: Inter-Arsenal 1-3

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 23:00News
di Antonello Gioia

Finisce 1-3 il big match di Champions tra Inter e Arsenal. Inglesi che passano in vantaggio con il gol di Gabriel Jesus che però vengono subito recuperati dai nerazzurri con il gol di Sucic. Primo tempo che si chiude con i Gunners in vantaggio 2-1 che diventerà poi 3-1 nel finale con un super gol del subentrato Gyokeres. Arsenal che rimane a punteggio pieno in Champions League a 21 punti e nerazzurri che invece restano a quota 12.

TABELLINO 
INTER-ARSENAL 1-3
10' Gabriel jesus 
18' Peter Sucic
31' Gabriel Jesus 
84' Gyokeres 