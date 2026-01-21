Sabatini: “Con Fullkrug il Milan ha diverse opzioni. Saelemaekers troppo sottovalutato”

Nel suo canale YouTube, Sandro Sabatini ha parlato così della partita di ieri sera tra Milan e Lecce. Queste le sue parole:

"Il Milan ha offerto una partita piena durante i 90 minuti, anche se il primo tempo è stato un po' macchinoso, di studio, del resto Allegri ha deciso anche di dare fiducia a gente che aveva giocato meno perchè il mese di gennaio è stato molto intenso, il mese in cui tutte avevano lo stesso impegno. Che cosa viene fuori da questa situazione? Che conta avere il centravanti, il Milan con Fullkrug ha almeno la mezz'ora finale in cui può fare tutto, giocare, crossare, amministrare, è un giocatore che prima non c'era. Tomori continua ad essere di grande livello, Gabbia non ha grande impegno, e Winter in crescita. Anche Estupinian dopo un primo tempo disastroso è cresciuto, Saelemaekers ha offerto la solita prestazione di altissimo livello, è un giocatore molto sottovalutato. Ricci ha giocato con un discreto profitto, migliorato molto Jashari che ha preso fiducia. Rabiot la solita partita, Pulisic si è dato molto da fare, è stato molto presente nel gioco, sinceramente ho lasciato per ultimo Leao perchè non mi ha convinto"