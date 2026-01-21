Zanetti: "L'Inter ha bisogno di uno stadio nuovo. L'importante è che sia sempre a San Siro"
Javier Zanetti, ex giocatore e attuale vicepresidente dell'Inter, intervistato da Sky Sport UK, ha parlato così di San Siro e del nuovo stadio che i nerazzurri costruiranno insieme al Milan: "II Meazza riporterà sempre alla mente ricordi. E ha portato pure molte vittorie. Ora è cambiato tutto e penso che una squadra come l'Inter, che è importante in tutto il mondo, abbia bisogno di uno stadio nuovo e all'avanguardia. L'importante però è che sia sempre a San Siro. Saremo in grado di creare ricordi speciali pure li, lo spero" riporta tuttomercatoweb.com.
NUOVO STADIO DI MILAN E INTER
Per quanto riguarda il progetto del nuovo stadio, ci vorranno ancora alcuni mesi per vedere il risultato finale di Manica e Foster + Partners. Ricordiamo che il nuovo impianto di Milan e Inter, che sorgerà su un podio, avrà 71.500 posti su due anelli e avrà una forma ovalizzata. Il tetto sarà fisso e non coprirà tutto il campo. Saranno ovviamente presenti ristoranti e negozi per vivere così lo stadio tutti i giorni e non solo quando ci sono le partite.
