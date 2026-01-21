Roma, è già finita l'avventura di Bailey in giallorosso

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - Tra la Roma e Leon Bailey finisce qui, dopo nemmeno sei mesi di prestito. La società giallorosa ha infatti deciso di interrompere il trasferimento a titolo temporaneo a seguito di una prima parte di stagione ben al di sotto delle aspettative per il quale era stato preso il giocatore giamaicano, non convocato all'ultimo minuto per la trasferta di Torino. L'attaccante farà dunque ritorno all'Aston Villa e poco fa ha lasciato la capitale dall'aeroporto di Ciampino. (ANSA).