Roma, è già finita l'avventura di Bailey in giallorosso
(ANSA) - ROMA, 20 GEN - Tra la Roma e Leon Bailey finisce qui, dopo nemmeno sei mesi di prestito. La società giallorosa ha infatti deciso di interrompere il trasferimento a titolo temporaneo a seguito di una prima parte di stagione ben al di sotto delle aspettative per il quale era stato preso il giocatore giamaicano, non convocato all'ultimo minuto per la trasferta di Torino. L'attaccante farà dunque ritorno all'Aston Villa e poco fa ha lasciato la capitale dall'aeroporto di Ciampino. (ANSA).
L'Avversario
Falcone: "Due partite ravvicinate contro Inter e Milan. Ci si poteva aspettare qualche goleada e invece abbiamo perso, per dirla alla Allegri, di corto muso"
Come 40 anni fa, si cambia. Rivoluzione o continuità? Grande intuizione di Tare. Perth.. è andata bene! Che fortuna quel Milan lì!di Carlo Pellegatti
Le più lette
1 Come 40 anni fa, si cambia. Rivoluzione o continuità? Grande intuizione di Tare. Perth.. è andata bene! Che fortuna quel Milan lì!
Primo Piano
Il discorso a Maignan, Modric allenatore, la voglia di Fullkrug e la rabbia di Allegri: i retroscena dal Bordocam di Milan-Lecce
Antonio VitielloNuova rivoluzione in arrivo. Il ruolo di Calvelli. Mancanza di rispetto: ha ragione Allegri
Pietro MazzaraCiao Papà: grazie a tutti per la vicinanza e l'affetto. Max logora chi vive su Saturno
Andrea LongoniIl Milan c'è, ma Allegri deve cambiare alcune cose. Maignan, Rabiot e la strada dei campioni
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
