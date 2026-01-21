Ravelli: "Allegri vince con le stesse scelte di Chivu e Chivu la spunta anche al modo di Allegri"

Arianna Ravelli, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sui centravanti delle big: "Avanti in fotocopia. Di (meritatissimo) corto muso. La partita del Milan con il Lecce ha ricordato quella giocata dall’Inter pochi giorni fa: stesso stadio, stesso freddo, stesso avversario. Lungo stallo, qualche patimento, occasioni numerose, Falcone che para tutto, il risultato che non si sblocca e subentra un po’ di ansia. Con Chivu che a un certo punto ne fa alzare cinque dalla panchina, tra cui Lautaro e Pio Esposito e quest’ultimo che finisce per decidere la partita al 78’. E così Allegri, con un Leao ancora dolorante, ieri a un certo punto per sbloccarla ha fatto i primi due cambi, Loftus-Cheek e Füllkrug, il primo va vicinissimo al gol, il secondo lo realizza al 76’.

L’importanza del centravanti. Fisicato, che sa fare a sportellate, che sta in area e non lo butti giù. E magari la prende pure di testa, come il tedesco arrivato nel mercato di gennaio, che potrà rivelarsi utile per sbloccare certe situazioni, soprattutto con le famigerate piccole, le squadre contro cui il Milan ha perso 11 punti. È un gioco di specchi, e di rimandi, questo derby scudetto: Allegri vince con le stesse scelte di Chivu, e Chivu la spunta anche al modo di Allegri".