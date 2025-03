FIGC, il 19 marzo a Milano l’incontro con i Team Manager delle società di Serie A, B e C

Secondo appuntamento stagionale mercoledì 19 marzo tra quelli previsti dal Sistema delle Licenze Nazionali. Presso la sede della Lega Serie A in via Rosellini 4 a Milano, si terrà l’incontro di aggiornamento organizzato dalla Commissione Dirigenti e Collaboratori Sportivi FIGC e dedicato ai Team Manager delle società di Serie A, B, C e della Serie A Femminile.

Dopo i saluti del presidente della Commissione Dirigenti e Collaboratori Sportivi FIGC, Lorenzo Valeri, Andrea Butti (Head of Competitions and Operations Lega Serie A) si soffermerà sull’analisi dei calendari e dei loro cambiamenti. A seguire Matteo Trefoloni (FIFA Refereeing Instructor) parlerà delle nuove regole stabilite dall’IFAB, compresa quella che prevede l’assegnazione di un calcio d’angolo per la squadra avversaria quando il portiere terrà il pallone tra le mani per più di 8 secondi. Un altro ex arbitro, l’attuale vice designatore della CAN A e B Andrea Gervasoni, illustrerà l’utilizzo del VAR nei campionati di Serie A e B, mentre spetterà all’Ufficio Competizioni della Lega Serie A fare il punto sui cambiamenti regolamentari inerenti terreni e divise da gioco. A chiudere la giornata sarà quindi l’intervento dedicato ai profili manageriali a cura di Fabio Poli, vice presidente della Commissione Dirigenti e Collaboratori Sportivi FIGC nonché direttore organizzativo AIC.