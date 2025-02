Filippo Galli: "Sembravamo un pugile all'angolo. A Leao mancava sempre l'ultimo tocco"

Filippo Galli ha commentato a caldo il ko del Milan subito a Rotterdam contro il Feyenoord. Ecco le sue parole a Milan TV: "Dopo il gol dell'1-0 sembravamo un pugile all'angolo che non riusciva a uscire. Poi abbiamo fatto qualcosa, ma a Leao mancava sempre qualcosa.

Crea delle azioni pericolose ma gli mancava sempre l'ultimo tocco, non so se per sfortuna o per mancanza di determinazione. Gimenez stasera sembrava tranquillo ma evidentemente non era così. Milan che ha mostrato dei limiti in campo, ma c'è da dire che il Feyenoord ha fatto una grande partita, da grande squadra e il cambio di allenatore ha sortito quell'effetto che ha avuto il Milan quando era appena arrivato Sergio Conceiçao".